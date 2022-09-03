Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg , deplasmanda Bayer Leverkusen 'i 3-2, Köln , deplasmanda Wolfsburg'u 4-2 ve Werder Bremen ise deplasmanda Bochum'u 2-0 mağlup etti. Stuttgart-Schalke 04 müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bayern Münih, başkent deplasmanından 1 puanla döndü - Son Dakika

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