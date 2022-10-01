Bundesliga'da günün diğer karşılaşmalarında Leipzig sahasında Bochum'u 4-0 yenerken, Freiburg ise konuk ettiği Mainz'i 2-1 yendi. Wolfsburg da evinde Stuttgart 'ı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Köln'e 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

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