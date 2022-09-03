Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi - Son Dakika
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Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi

03.09.2022 22:54
Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Leipzig'i 4-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Leipzig'i 4-0 yendi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçta ev sahibi ekip, 16. dakikada Daichi Kamada ve 22. dakikada Sebastian Rode'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Eintracht Frankfurt, 67. dakikada Tuta ve 84. dakikada penaltıdan Rafael Borre ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt, ligde puanı 8'e çıkardı.

Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Leipzig ise 5 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi - Son Dakika
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