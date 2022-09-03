İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Eintracht Frankfurt, 67. dakikada Tuta ve 84. dakikada penaltıdan Rafael Borre ile bulduğu 2 golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Eintracht Frankfurt, Leipzig'i farklı yendi - Son Dakika

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