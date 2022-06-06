Türkiye 'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde ve Berlin Türk Spor Merkezi (TSM) tarafından organize edilen futbol turnuvasında Brandenburg ve Spandauer FC Veritas takımları finale kaldı.

Kaynak: AA

Brandenburg, Almanya, Futbol, Berlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Almanya'da 'Atatürk Kupası'nı' Spandauer FC Veritas kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.