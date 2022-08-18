Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih 'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda seçme ve yarı final müsabakalarında yedi milli atlet yarıştı.

Kaynak: AA

Yasmani Copello Escobar, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.