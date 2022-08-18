Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Atletizm Şampiyonası

18.08.2022 22:56
Avrupa Atletizm Şampiyonası

Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi.

Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda seçme ve yarı final müsabakalarında yedi milli atlet yarıştı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarı finalinde 49.34'lük derecesiyle üst üste üçüncü kez finale kaldı.

Yasmani, 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2018 ise Avrupa ikincisi olmuştu.

Aynı yarışta İsmail Nezir 49.75'lük derecesiyle yarı final serisinde beşinci olarak elendi.

Milli sporcu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engelli seçmesinde 9.31.86'lük derecesiyle finale yükseldi.

Diğer seride yarışan Ruken Tek, 10.31.64'lük dereceyle son sırada kaldı.

Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev, 2.01.59'lük derecesiyle yarı final vizesi aldı.

Cirit atmada Eda Tuğsuz ile sırıkla atmada Ersu Şaşma, finale yükselemedi.

Öte yandan kadınlar çekiç atmada finalde yarışan Kıvılcım Kaya, müsabakayı 11. olarak noktaladı.

YORUMLAR
500
'Sporun Enleri Atletizm İl Finalleri' düzenlendi 'Sporun Enleri Atletizm İl Finalleri' düzenlendi Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi
Kaynak: AA

Yasmani Copello Escobar, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
22:41 Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı!
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:44 İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 22:56:12. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement