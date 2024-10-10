Almanya Genç Yüzme Takımı Erzurum'da - Son Dakika
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Spor

Almanya Genç Yüzme Takımı Erzurum'da

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da yüksek irtifada 18 gün kamp yaparak hazırlanıyor.

10.10.2024 11:49
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Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor.

Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip kent, farklı ülkelerden takımlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'de özellikle kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kent, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu ile 2017'den bu yana yerli kulüp ve sporcuların yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları da katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı Başantrenörü Carsten Goosses, AA muhabirine, kente ikinci kez geldiklerini söyledi.

Kentteki şartların kendilerine iyi geldiğini belirten Goosses, "8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 sporcu ve 2 yardımcı antrenör, 1 de asistan ile buraya geldik. 18 gün kamp yapacağız. Yeni sezona hazırlık yapmak için buradayız." dedi.

Goosses, yüksek rakımda yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Buraya ikinci gelişim. Almanya Yüzme Federasyonu, Erzurum'un yüksek rakımdaki havuzunu çok beğendiği için sporcuları devamlı buraya gönderiyor. Biz de burada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dağda kaldığımız otelin yemekleri ve her şey çok güzel. Burada sporcuların performans ve motivasyonları da artıyor." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası öncesinde başka yarışlara da katılacaklarını dile getiren Goosses, şunları kaydetti:

"Almanya'da 25 metrede yapılacak bir şampiyona var, ona da hazırlanıyoruz. Kasım ve aralık aylarında 8 hafta içinde 2 yarışımız olacak. Bu yarışmaların sonrasında kampın değerlendirmesini yapacağız. Yüzmede İtalya, ABD ve Avustralya iyi durumda. Yani aslında her zaman değişiyor. Gençlerde Türkiye de iyi, özellikle Kuzey Tunçelli. Madalya önemli değil, önemli olan sporcu olmak. 30'a yakın madalyamız ve daha fazlasını istiyoruz ama madalyadan çok önemli olan olimpik sporcu yetiştirmek."

"Burayı seviyoruz"

SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün başantrenörü Steven Kruger de 4. kez Erzurum'a geldiğini anlatarak, "3 kere kulüple 1 kere de milli takımla buraya geldim. Yüksek rakımdan dolayı sporcuların performansı daha çok artıyor. 14 kişi ile geldik. 2 bin 500 metre de antrenman yapmak çok güzel oluyor. Burayı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman milli sporcu Johannes Liebmann ise 12 yıldır yüzme sporu yaptığını belirterek, "5 yaşında yüzmeye başladım. 1 yıldır da Almanya Genç Milli Takımı içinde yer alıyorum. 1 yıl içinde 5 madalya kazandım. Daha önceki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 ve 800 metrede üçüncü, 1500 metrede ise ikinci oldum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Almanya Genç Yüzme Takımı Erzurum'da - Son Dakika

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