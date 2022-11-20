Statta açılan paçavra olay çıkmasına neden oldu! Maç tatil edildi

Almanya'da 4. Lig'de mücadele eden Münih Türkgücü ve Bayern Münih U23 arasındaki maçta olaylar çıktı. Deplasman takımı taraftarları "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan skandal pankartı maça getirdi.
Münih Türkgücü yetkilileri paçavranın kaldırılmasını istedi. Ardından taraftarlar arasında olay çıktı ve Alman polisi müdahale etti.
Polin biber gazı kullanarak taraftarları uzaklaştırdı ve pankartı kaldırdı. Münih polisi, biber gazı ve jop kullanmak zorunda kullandıklarını açıkladı. Karşılaşma güvenlik gerekçesiyle tatil edildi.
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