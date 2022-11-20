Statta açılan paçavra olay çıkmasına neden oldu! Maç tatil edildi - Son Dakika
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Statta açılan paçavra olay çıkmasına neden oldu! Maç tatil edildi

20.11.2022 15:35

Almanya 4. Ligi'nde oynanan Türkgücü - Bayern Münih U23 maçında misafir takımın açtığı skandal pankart nedeniyle olay çıktı. Maça 'FC Bayern Fan Club Kurdistan' paçavrası getirilmesi üzerine Türkgücü taraftarları tepki gösterdi. Polis pankartı kaldırarak biber gazıyla müdahalede bulundu. Karşılaşma tatil edildi.

Almanya'da 4. Lig'de mücadele eden Münih Türkgücü ve Bayern Münih U23 arasındaki maçta olaylar çıktı. Deplasman takımı taraftarları "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan skandal pankartı maça getirdi.

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Münih Türkgücü yetkilileri paçavranın kaldırılmasını istedi. Ardından taraftarlar arasında olay çıktı ve Alman polisi müdahale etti.

Almanya'da açılan paçavraya polis müdahale etti! Olaylı maç tatil edildi

POLİS PANKARTI KALDIRDI

Polin biber gazı kullanarak taraftarları uzaklaştırdı ve pankartı kaldırdı. Münih polisi, biber gazı ve jop kullanmak zorunda kullandıklarını açıkladı. Karşılaşma güvenlik gerekçesiyle tatil edildi.

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Almanya, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Statta açılan paçavra olay çıkmasına neden oldu! Maç tatil edildi - Son Dakika


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