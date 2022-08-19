İzmirli cimnastikçilerden müthiş start - Son Dakika
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İzmirli cimnastikçilerden müthiş start

19.08.2022 11:05
İzmirli cimnastikçilerden müthiş start

Almanya'nın Münih kentinde 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İzmir'de yetişen milli sporcular yeni bir tarih yazdı.

Almanya'nın Münih kentinde 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İzmir'de yetişen milli sporcular yeni bir tarih yazdı. Şampiyonada Ahmet Önder ve Adam Asil, genel tasnifte ülkemize tarihin ilk madalyalarını getirdi. Organizasyonun ilk gününde Ahmet Önder genel tasnifte 85.131 puanla gümüş, Adem Asil ise 84.465 puanla bronz madalya kazanırken, kürsünün 3 basamağından ikisini milliler paylaştı. Şampiyonanın ilk 3 madalyasının 2'sini alan sporcular ilki başardı.

26 yaşındaki Ahmet Önder, daha önce 2019 Dünya Şampiyonası'nda paralel barda ikinci olarak Türkiye'ye şampiyonada tarihinin ilk gümüş madalyasını getirmişti. Mısır asıllı Türk vatandaşı olup 5 yıldır antrenmanlarını İzmir'de sürdüren 23 yaşındaki Adem ise daha önce 2021 Avrupa Şampiyonası'nda barfikste bronz madalya kazandı. İkili, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde gümüş madalya alıp, bu yıl Akdeniz Oyunları'nda toplam 11 madalya kazanan ekipte de yer almıştı.


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Türkiye'nin bayrak yarışındaki 'itirazı' finali getirdi Türkiye'nin bayrak yarışındaki 'itirazı' finali getirdi Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası
Kaynak: DHA

Almanya, Münih, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli cimnastikçilerden müthiş start - Son Dakika

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