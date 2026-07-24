Almanya'nın yeni teknik direktörü: Jürgen Klopp - Son Dakika
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Almanya'nın yeni teknik direktörü: Jürgen Klopp

24.07.2026 12:46
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Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Jürgen Klopp getirildi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Klopp, Alman Milli Takımı'nın, Almanları bugün neredeyse hiçbir şeyin yapamadığı kadar bir araya getirme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

Getirildiği görevin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 1,5 yılda Red Bull'da yaşadığım, öğrendiğim her şey için ve bu anlaşmayı mümkün kılan şeffaflık için minnettarım. Şimdi Alman futbolunda bu özel görevi dört gözle bekliyorum. Birlikte alçakgönüllülük ve sabırla yaklaşacağız. Birbirleri için savaşan, futboldan zevk alan ve ülkemiz insanının tam bir inançla arkasında toplanabileceği bir takım geliştirmeyi istiyoruz."

Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan Klopp, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında da görev yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Borussia Dortmund ile ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı.

Klopp, 2015-2024 yılları arasında görev yaptığı Liverpool ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki defa İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Bu arada 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucu yenilen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA

Jürgen Klopp, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya'nın yeni teknik direktörü: Jürgen Klopp - Son Dakika

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