Alp Aksoy, 14 Yaşında Şampiyonlar Geleceği Serisi'nde Son Yarışına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alp Aksoy, 14 Yaşında Şampiyonlar Geleceği Serisi'nde Son Yarışına Çıkıyor

Alp Aksoy, 14 Yaşında Şampiyonlar Geleceği Serisi\'nde Son Yarışına Çıkıyor

14 yaşındaki milli sporcu Alp Aksoy, 2024 sezonunda başladığı Champions of the Future Serisi'nin beşinci ve son yarışına İngiltere'de katılacak. Alp, dünya karting yarışlarının önde gelen isimlerinden biri olarak podyuma çıkan ilk Türk pilot unvanına sahip. 5 yaşında profesyonel kariyerine adım atan Aksoy, birçok uluslararası başarıya imza attı ve 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek son yarışını canlı yayınla izleyicilere sunacak.

05.09.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alp Aksoy, 14 yaşında Champions of the Future Serisi'nde beşinci yarışına çıkacak

İSTANBUL, - TÜRKİYE'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nin son yarışına İngiltere'de çıkacak.

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nde beşinci ve son yarışına İngiltere'de çıkacak. Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan minik sürücü, kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı.

Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

SIRADAKİ YARIŞ İNGİLTERE'DE

Champions of the Future Serisi, genç pilotların gelecekte en iyi sürücüler arasına girmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. İspanya, Fransa, Slovakya ve İsveç'teki yarışlarında istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren genç sürücü, serinin son yarışına İngiltere'deki PF International Karting Pisti'nde çıkacak. 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Champions of the Future Serisi, Motorsport TV üzerinden canlı yayınlanacak.

ALP AKSOY 15 EYLÜL'DE FIA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Alp Aksoy, Champions of the Future serisinde yarışmaya devam erken, 15 Eylül'de FIA Karting Dünya Şampiyonası için yine PF International Karting Pisti'nde direksiyon başına geçecek.

2019 yılında 9 yaşındayken milli sporcu unvanını alan Alp Aksoy şimdi 14 yaşında ve sezon Türkiye'yi FIA Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alp Aksoy, 14 Yaşında Şampiyonlar Geleceği Serisi'nde Son Yarışına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Alp Aksoy, 14 Yaşında Şampiyonlar Geleceği Serisi'nde Son Yarışına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement