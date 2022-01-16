Alp Disiplini 18 Yaş Altı ve Büyükler Eleme Yarışları başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Alp Disiplini 18 Yaş Altı ve Büyükler Eleme Yarışları, Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde iki gün sürecek yarışlara çeşitli illerden katılan 97 sporcu, ilk gün slalom yarışlarında mücadele etti.

Kayak merkezinde şiddetini artıran tipi ve soğuk hava, zaman zaman sporculara zor anlar yaşattı.

Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, yarışlarda dereceye giren sporcuların Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacağını söyledi.

Kayak Federasyonu olarak 2021-2022 sezonunu açtıklarını belirten Nuroğlu, yarışlara katılan sporculara başarı diledi.

İlk kez Erzincan'daki Ergan Dağı'nda eleme yarışları yaptıklarını dile getiren Nuroğlu, "Bugün U-18'lerle yarışlarımız başladı. Haftaya salı ve çarşamba günü de U-12, U-14, U-16 elemeleri yapılacak. Burada başarılı olan sporcular, sonraki yarışlarda da başarılı olurlarsa milli takıma seçilecekler. Federasyonumuza bağlı 250 civarında kayak kulübü var. Kayak o kadar sevildi ki hiç ummadığımız şehirlerden çok iyi sporcular çıkıyor. Türkiye'nin iyi kayakçıları eskiden Erzurum'dan, Sarıkamış'tan çıkardı. Artık Türkiye'nin her ilinden çok başarılı sporcular yetişip ülkemizi de iyi şekilde temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Sporculardan Eylül Başak İlbasmış da çok soğuk havada yarıştıklarını belirterek, "Bu şartlarda yarışmak çok zordu. Yine de çok güzel bir yarış oldu. Başarılı şekilde tamamladık. Ergan Dağı'nın pistleri çok güzel, burayı çok seviyorum." dedi

Organizasyon, gelecek hafta kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yaş grupları elemelerinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Bu yarışlara da illerden yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.