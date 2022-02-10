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Alp Disiplinli Minikler Festivali Yıldız Dağı'nda yapıldı - Son Dakika

Alp Disiplinli Minikler Festivali Yıldız Dağı'nda yapıldı

10.02.2022 15:43
Alp Disiplinli Minikler Festivali Yıldız Dağı'nda yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 41 minik sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda 2015 doğumlular kategorisinde erkeklerde Abdullah Topuz birinci oldu.

2014 doğumlular kategorisinde kızlarda Mirel Mocan, erkeklerde Aras Ergün'ün birinci olduğu yarışmada, 2013 doğumlularda kızlarda Sare Erdemir, erkeklerde Şan Gürdil birinciliği elde etti.

2012 doğumlularda kızlarda Başak Polat, erkeklerde Ayaz Kartal birincilik elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı

Bu arada Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 150 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, kente 58 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.

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Türkiye Kayak Federasyonu, Toros Dağları, Türkiye, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alp Disiplinli Minikler Festivali Yıldız Dağı'nda yapıldı - Son Dakika Spor


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