Milli sporcu Alp Eren Özkan, Çekya'da yarın başlayacak Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda yarışacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Alp Eren, başkent Prag'da gerçekleştirilecek ve 29 Mart Pazar günü sona erecek organizasyonda mücadele edecek.
Şampiyonada teklerde kısa program yarışmaları, 26 Mart Perşembe günü yapılacak.
Son Dakika › Spor › Alp Eren Özkan Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika
