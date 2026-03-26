Alp Eren Özkan Dünya Şampiyonası'nda Elendi

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden Alp Eren Özkan, kısa programı geçemeyerek elendi.
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonda erkekler kısa program performansları tamamlandı.
Alp Eren, 60.10 puanla 36 sporcu arasında 34. sırayı aldı ve ilk 24'ün yükseldiği serbest programa kalamadı.
