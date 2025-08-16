Alp Özgen: "Fenerbahçe kabuk değiştiriyor, mücadele gücü ve azmi yükseldi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alp Özgen: "Fenerbahçe kabuk değiştiriyor, mücadele gücü ve azmi yükseldi"

Alp Özgen: "Fenerbahçe kabuk değiştiriyor, mücadele gücü ve azmi yükseldi"
16.08.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor spikeri Alp Özgen, Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe-Feyenoord maçını değerlendirerek Mourinho'nun zekâsıyla hazırlanan tribün atmosferi ve takımın mücadeleci kimliğiyle Feyenoord'u bitirdiğini söyledi. Fenerbahçe'nin kabuk değiştirdiğini belirten Özgen, Beşiktaş'ta ise çaresizlik ve hoca tartışmasının giderek derinleştiğini vurguladı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK NET BİR KABUK DEĞİŞTİRME VAR"

Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasının spikeri ve Türkiye'nin önemli spikerlerinden Alp Özgen, Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasını değerlendirdi. Karşılaşmada son yılların en etkileyici tribün atmosferinin yaşandığını belirten Özgen, "Bu ortamı hazırlayan Mourinho'nun zekasıydı" dedi. Fenerbahçe'nin saha içindeki mücadeleci kimliği ile tribünlerin coşkusunun birleştiğini vurgulayan Özgen, "Bu buluşma Feyenoord'un sonunu kaçınılmaz kıldı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon çok net bir kabuk değiştirdiğini dile getiren Özgen, "Geçen seneye oranla mücadele kapasitesi ve kazanma azmi yüksek, fizik kapasiteyi teknik kapasitenin önüne koyan bir kimliğe dönüşüyor" dedi. Maçta öne çıkan oyunculara da dikkat çeken deneyimli spiker, Jhon Duran için "21 yaşında zımba gibi bir adam" derken, maçın adamının Youssef En-Nesyri olduğunu belirtti. Benfica eşleşmesinde ise Fenerbahçe'nin kazanma olasılığını yüzde 50 olarak gördüğünü ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'IN BU ÇARESİZLİĞİ VE VURDUMDUYMAZLIĞI SIRADANLAŞMAYA BAŞLADI"

Programda Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde de bulunan Alp Özgen, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini haklı bulduğunu belirtti. "Beşiktaş taraftarı bu 2-3 yıldır devam eden acizliğe, çaresizliğe ve vurdumduymazlığa son verin artık diyor" diyen Özgen, kulüpteki sorunların sıradanlaşmaya başladığını söyledi.

"Burada her şey hocaya bakıyor, Ole Gunnar Solskjaer çok naif kalıyor, daha sert ve agresif olması lazım" ifadelerini kullanan spiker, mevcut kadronun aslında kötü olmadığını vurguladı. "Bu kadro saha içinde bir şey yapamıyorsa o zaman hocayı eleştirmek gerekiyor" diyen Özgen, Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen mevcut potansiyelini kullanamadığını dile getirdi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Feyenoord, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alp Özgen: 'Fenerbahçe kabuk değiştiriyor, mücadele gücü ve azmi yükseldi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:35:17. #7.12#
SON DAKİKA: Alp Özgen: "Fenerbahçe kabuk değiştiriyor, mücadele gücü ve azmi yükseldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.