Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai İl Temsilciği tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş 2.Geleneksel Muay Thai Müsabakaları başladı.

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği Alparslan Türkeş 2.Geleneksel Muay Thai Müsabakaları bugün yapılan açılış programıyla başladı. Programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP KAÇEP İl Başkanı Serap Şule Kalın, Muay Thai Federasyonu As Başkanları Halil Demir, Doç. Dr. Özden Taşğın, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Muay Thai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Kick Boks, Karate İl Temsilcileri, sporcular ve aileler katıldı.

Açılış programı Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi Yasin Yüksel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol konuşmalarının akabinde ise 200'ü aşkın sporcunun iki gün boyunca Talas Spor Salonu'nda kıyasıya mücadeleye sahne olacak olan maçları start aldı. - KAYSERİ