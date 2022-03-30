Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı - Son Dakika
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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı

30.03.2022 20:07
Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı

Alpaslan Endüstri Veleybol Erkekler 1. Ligi final etabında ikinci gün, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Alpaslan Endüstri Veleybol Erkekler 1. Ligi final etabında ikinci gün, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, günün ilk maçında Akkuş Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 yenerken, ikinci maçta Hatayspor, TÜRŞAD'ı 3-2 mağlup etti.

Maçların sonuçlarına göre, TÜRŞAD birinci, Hatayspor ikinci, Akkuş Belediyespor üçüncü, Akkuş Belediyespor ise son sırada yer alıyor.

Final etabındaki diğer maçlar ise şu şekilde:

TARİHSAATMAÇ
Yarın12.00Hatayspor-Akkuş Belediyespor
Yarın14.30TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ

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Hatayspor, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı - Son Dakika


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