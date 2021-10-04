Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti

Olimpiu Morutan, Sarı-Kırmızılı takıma çabuk uyum sağladı. Arkadaşlarının neşe kaynağı olan Rumen futbolcu, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri oldu. Rize'de galibiyet golünü atan Morutan, adeta kahraman ilan edildi.

'AFERİN CHİCKEN'

Alpaslan Öztürk, galibiyetin mimarı Morutan'a şarkılı kutlama yaptı. Takım arkadaşıyla fotoğraf çekilen Alpaslan, Ebru Gündeş'ten 'Çingenem' şarkısını ekledi. Altına da 'Aferin len chicken' notunu düştü.