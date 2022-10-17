Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek - Son Dakika
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Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek

17.10.2022 16:14
Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek

Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya eski futbolcularından Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya eski futbolcularından Alper Potuk, 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

TFF 3'ünci Lig 1'inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin Euro'ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro'yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesini kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen, eski Eskişehirsporlu Alper Potuk, 'dosyakapat' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bağışı sosyal medya hesaplarından Alper Potuk'un Eskişehirspor formalı fotoğrafıyla birlikte "Eski futbolcumuz Alper Potuk dosyakapat.com sitesi üzerinden 100 bin TL bağış yapmıştır. Allah birini bin yapsın. Yaşasın Eskişehirspor" mesajıyla paylaştı.


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Kaynak: DHA

Eskişehirspor, Erkan Zengin, Alper Potuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek - Son Dakika
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