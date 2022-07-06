Alper Uludağ, Giresunspor'da - Son Dakika
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Alper Uludağ, Giresunspor'da

06.07.2022 18:29
Alper Uludağ, Giresunspor'da

Giresunspor, dış transferde Adana Demirspor'dan Alper Uludağ ile anlaştığını duyurdu.

Giresunspor, dış transferde Adana Demirspor'dan Alper Uludağ ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 31 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağlamıştır. Alper Uludağ, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

(Mesut Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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