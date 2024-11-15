Alper Yılmaz TBF Sportif Direktörü Oldu

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TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü görevine Anadolu Efes Spor Kulübü'nden ayrılan Alper Yılmaz getirildi.

Tecrübeli ismin sporculuk ve yöneticilik kariyerine dair bilgilerin verildiği açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü'ndeki 15 yıllık yöneticilik deneyimi ve milli sporculuk kariyeriyle Türk basketbolunda önemli bir yere sahip Yılmaz, TBF bünyesinde Sportif Direktör olarak görev yapacak. Alper Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.