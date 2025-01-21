Alperen Babacan'ın Burnu Kırıldı

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Gençlerbirliği Kulübü, Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanan defans oyuncusu Alperen Babacan'ın burnunun kırıldığını açıkladı.

Başkent ekibinden, sedyeyle oyundan alınan Alperen Babacan'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam oynadığımız Kocaelispor maçının 50. dakikasında burnuna aldığı darbe sonucu sağlık ekibimizin ilk müdahalesi sonrası sedyeyle oyundan alınmak zorunda kalan Alperen Babacan'ın sponsorumuz Lokman Hekim Hastanesinde çekilen bilgisayarlı tomografisinde burnunda kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun yapılacak ileri incelemeler sonrası tedavi ve sahaya dönüş süreciyle ilgili bilgi, sağlık ekibimizin vereceği rapor doğrultusunda paylaşılacaktır. Alperen Babacan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, verdiği korkusuzca mücadeleden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yapılan maçta Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'u 1-0 yenmişti.