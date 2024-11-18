NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.
Alperen, takımının Chicago Bulls karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı. Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu. Milli yıldız, bu sezon 9 maçta da double-double yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün, 25 dakikada NBA tarihine geçti - Son Dakika
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