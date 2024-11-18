Alperen Şengün İkinci 'Triple-Double'ını Yaptı - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün İkinci 'Triple-Double'ını Yaptı

Houston Rockets'ta Alperen Şengün, Chicago Bulls'a karşı 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle oynadı.

18.11.2024 12:51
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez "triple-double" yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Milli basketbolcu, bu sezon 9 maçta "double-double" ve 2 karşılaşmada "triple-double" yapmayı başardı.

Alperen Şengün, Rockets tarihinde üst üste "triple-double" yapan ilk pivot oldu.

Art arda 5 olmak üzere 10. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta Fred VanVleet 28 ve Jalen Green 18 sayı kaydetti.

Bulls'ta Zach LaVine'ın 15 ve Talen Horton-Tucker'ın 12 sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

Cavaliers'tan 15'te 15

Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'i 128-114 yenerek 15'te 15 yaptı.

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki namağlup Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 12 asist, Ty Jerome 24 sayı, 8 asist ve Evan Mobley 23 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Ayrıca Cavaliers, Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) ve Washington Capitols'tan (1949) sonra NBA'de sezona 15'te 15 ile başlayan 4. takım oldu. 2015-2016 sezonunda ilk 24 maçını kazanan Warriors, bu alandaki NBA rekorunu elinde bulunduruyor.

Sezonun 8. yenilgisini yaşayan Hornets'ta ise LaMelo Ball 31 sayı, 12 asist ve Miles Bridges 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves- Phoenix Suns: 120-117

Indiana Pacers- Miami Heat: 119-110

Washington Wizards- Detroit Pistons: 104-124

Portland Trail Blazers- Atlanta Hawks: 114-110

Memphis Grizzlies- Denver Nuggets: 105-90

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 128-114

Oklahoma City Thunder- Dallas Mavericks: 119-121

New York Knicks- Brooklyn Nets: 114-104

Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-143

Los Angeles Clippers- Utah Jazz: 116-105

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün İkinci 'Triple-Double'ını Yaptı - Son Dakika

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