Alperen Yılmaz\'ın Şampiyonluk Hedefi

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Milli takım kampında Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 18 yaşındaki Rizeli boksör Alperen Yılmaz, hedefinin altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı okutmak olduğunu söyledi.

Ringlerde ter döken 18 yaşındaki genç boksör Alperen Yılmaz, Milli Takımlar Antrenörü Aydın Sakal ile birlikte Dünya Boks Şampiyonası hazırlık kampına katıldı. 1 Ekim'de başlayıp 22 Ekim'de son bulacak Kastamonu kampına katılan milli sporcunun hedefi Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı Karadağ'da düzenlenecek şampiyonada okutmak.

Hedefinin Türk bayrağını göndere çektirmek olduğuna ve ülkesine altın madalya ile dönmek istediğine vurgu yapan genç sporcu Alperen Yılmaz, "Milli Takım'a hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni geldik. Çeyrek finalde kaybederek kıl payı madalyayı kaçırdım. Şimdi daha hazırız. Allah nasip ederse bayrağımızı göndere çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç sporcunun antrenörü Aydın Sakal ise güzel bir kamp geçirip Dünya Şampiyonası'ndan güzel bir sonuç ile dönmeyi istediklerinin altını çizerek, "Alperen, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl 2 kez şampiyon oldu. Bu yıl ilk kez milli takım kampını Rize'de yaptık. Kampın ardından Avrupa Şampiyonası'na gittik. Alperen şampiyonada takımın performans olarak iyilerinden bir tanesiydi. Çeyrek finalde kıl payı madalyayı kaybettik. Nasibimizde o vardı. Şimdi onu geride bıraktık. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Güzel bir kamp geçirip güzel sonuçlar almayı istiyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE