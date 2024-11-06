Alperen Yılmaz Tuluma Giderek Karşılandı - Son Dakika
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Alperen Yılmaz Tuluma Giderek Karşılandı

Dünya 3.'sü boksör Alperen Yılmaz, Rize'de coşkuyla karşılandı, hedefi altın madalya olduğunu belirtti.

06.11.2024 23:48
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- Dünya 3.'sü boksör Alperen Yılmaz, Rize'de tulumla karşılandı

RİZE - Dünya Boks Şampiyonası'nda 3. olan Rizeli boksör Alperen Yılmaz, tulum eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç boksör Alperen Yılmaz, zorlu mücadelelerin ardından dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Antrenörü Aydın Sakal ile birlikte memleketine dönen dünya 3.'sü boksör için Rize-Artvin Havalimanı'nda tulum eşliğinde karşılama düzenlendi. Şampiyonadan dönen Yılmaz'ı kendisini Gençlik ve Spor il Müdürü Ramazan Öztürk ve beraberindeki şube müdürleri ile ailesi karşıladı.

Dünya 3.'lüğünü Rize'ye getirdiği için gururlu olduklarını kaydeden Boksör Alperen Yılmaz, "Hedefim altın madalyaydı ama olmadı. Buna da şükürler olsun. Dünya 3.'lüğünü Rize'ye getirdim, mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Aydın Sakal ise dünya 3.'lüğünün bir başlangıç olduğunun altını çizerek, "Bu dünya 3.'lüğü bizim için bir başlangıç oldu. 10 yıldır birikmiş bir mücadele vardı ve sonunda nasip oldu. Bundan sonraki süreçte yeni madalyaları, yeni başarıları birlikte kutlayacağız. Dünya şampiyonu buraya gelene kadar var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Gençlik ve Spor il Müdürü Ramazan Öztürk ise Alperen Yılmaz'ın gelecekte olimpiyat madalyasıyla Rize'ye döneceğine inandıklarını kaydederek, "Bugün belki dünya 3.'sü oldu ama biz en başından beri tüm sporcularımızı takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Alperen ve arkadaşları bizleri olimpiyatlarda temsil edecekler. İnşallah oradan aldığı madalyayla da Rize'ye giriş yapacak. İşte o zaman asıl kutlamayı yapacağız. Mücadelesini, nasıl savaştığını bizzat izledim ve gördüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dünya, Yaşam, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Yılmaz Tuluma Giderek Karşılandı - Son Dakika

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