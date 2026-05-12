Altan Doğan'dan Altın Madalya - Son Dakika
Altan Doğan'dan Altın Madalya

Altan Doğan\'dan Altın Madalya
12.05.2026 17:25
İzmirli milli cimnastikçi Altan Doğan, Bulgaristan'da paralel barda şampiyon oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli cimnastikçisi Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta paralel barda şampiyon oldu.

İzmir BŞB'li milli sporcu, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta altın madalya kazandı. 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 27 ülkeden 107 sporcunun katıldığı organizasyonda İzmirli sporcu Altan Doğan ile birçok yıldız sporcuyu yetiştiren antrenör Reyhan Karanlık milli takım kadrosunda yer aldı. Erkekler paralel bar finalinde mücadele eden Altan Doğan, elde ettiği 14 bin 166 puanla tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca halka aletinde elemelerde elde ettiği 12 bin 866 puanla sekizinci olarak final müsabakalarında yer alma başarısı da gösterdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
