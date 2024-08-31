Altay, 24Erzincanspor maçıyla sezona başlıyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 2024-25 sezonunun ilk haftasında yarın taraftarının önünde 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen siyah-beyazlılar, kulüpteki transfer yasağının sürmesi nedeniyle takviye yapamadan sezona başlayacak.

Altay'da Cüneyt Biçer'in yerine takımın başına getirilen Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, ilk sınavına çıkacak. İzmir ekibinde maddi sıkıntılar nedeniyle geçen sezonki kadrodan Eren, Enes Öğrüce, Nurettin, Mustafa ve Tugay takımdan ayrılmıştı. Altay kadrosunu U19 takımından gençlerle takviye etti. Siyah-beyazlılar sezona 3 puanla başlayıp taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.