Altay'a Björkander'den iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi devam eden tek yabancı oyuncu konumundaki Eric Björkander'in takımda kalma kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada görev yapan İsveçli stoper, küme düşme üzüntüsü yaşadığı siyah-beyazlı takıma yeni sezon öncesi döndükten sonra kadroda sadece altyapı oyuncularıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Kafası karışan Björkander'in bonservis ücreti getirerek kulüpten ayrılması gündeme gelmişti.

Afyonkarahisar kampında gençlerle çalışan Björkander, kamp bitiminde iç transferde Özgür, İbrahim ve kaleci Ozan gibi 3 tecrübeli isimle anlaşma sağlanınca rahatladı. Kurmaylar, Björkander'e önümüzdeki günlerde Tolga, Ceyhun ve Deniz'in de takıma katılacağını söyleyerek, "Bizimle bu mücadelede yer almanı istiyoruz" mesajı verdi. Başkan Ayhan Dündar'ın 26 yaşındaki defans oyuncusunun menajeriyle bir araya geldiği ve yola devam etme kararı alındığı bildirildi.