Altay, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika
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Altay, Adana Demirspor maçına hazır

09.04.2022 20:40
Altay, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma için dün Adana'ya giden siyah-beyazlı futbolcular, Adana Demirspor'un tesislerinde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika


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