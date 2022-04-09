Altay, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma için dün Adana'ya giden siyah-beyazlı futbolcular, Adana Demirspor'un tesislerinde çalıştı.
Futbolcular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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