Altay, altyapı çıkışlı sol bek Salih Oktay'ı 2 yıllık profesyonel sözleşmeye bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Altay, altyapı çıkışlı sol bek Salih Oktay'ı 2 yıllık profesyonel sözleşmeye bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, altyapı çıkışlı sol bek Salih Oktay\'ı 2 yıllık profesyonel sözleşmeye bağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek Salih Oktay ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Geçen sezon bahis soruşturmasında aldığı ceza nedeniyle sezonu erken kapatan Oktay, bu sezon 7 müsabakada 1 gol kaydetti.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, sol bek Salih Oktay ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, A takım formasını ilk kez 18 Ekim 2022'de kupada Efeler 09 karşısında giydi. 1'inci Lig'de ilk defa 10 Mayıs 2024'te Ankara Keçiörengücü deplasmanında şans bulan Salih, 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de 17 müsabakada görev yaptı.

Geçen sezon sadece 1 kupa maçında şans bulan genç defans oyuncusu, bahis soruşturmasında aldığı ceza nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. Bu sezon profesyonel olan Salih Oktay, hem sol kanat hem de sol bek olarak görev yaparken; 7 müsabakada 1 gol kaydetti. Altay'da A takımda şans bulan Mehmet Kaymaz, Anıl, Efe Pehlivan, Nurullah, Sani, Ahmet, Özay, Emirhan, Kemal, Baran, Barış, Enes gibi gençler amatör lisansla mücadele ediyor.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:58
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:18:44. #7.12#
SON DAKİKA: Altay, altyapı çıkışlı sol bek Salih Oktay'ı 2 yıllık profesyonel sözleşmeye bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android