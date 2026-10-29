Altay, altyapı çıkışlı sol bek Salih Oktay\'ı 2 yıllık profesyonel sözleşmeye bağladı

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, sol bek Salih Oktay ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, A takım formasını ilk kez 18 Ekim 2022'de kupada Efeler 09 karşısında giydi. 1'inci Lig'de ilk defa 10 Mayıs 2024'te Ankara Keçiörengücü deplasmanında şans bulan Salih, 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de 17 müsabakada görev yaptı.

Geçen sezon sadece 1 kupa maçında şans bulan genç defans oyuncusu, bahis soruşturmasında aldığı ceza nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. Bu sezon profesyonel olan Salih Oktay, hem sol kanat hem de sol bek olarak görev yaparken; 7 müsabakada 1 gol kaydetti. Altay'da A takımda şans bulan Mehmet Kaymaz, Anıl, Efe Pehlivan, Nurullah, Sani, Ahmet, Özay, Emirhan, Kemal, Baran, Barış, Enes gibi gençler amatör lisansla mücadele ediyor.