Altay\'dan Genç Yıldız İbrahim Kıravi ile Sözleşme

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçından 4 puan çıkararak sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, altyapısından yetişen bir oyuncuyu daha profesyonel yaptı. Siyah-beyazlılarda 19 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi 5 yıllık sözleşme imzaladı. Çekirgespor'da futbola başlayan İbrahim; Bursaspor, Hüdavendigar Kartal Gençlik ve TSE Arabayatağıspor altyapılarında oynadıktan sonra 2021'de Altay altyapısına transfer oldu.

Genç savunma oyuncusu İzmir temsilcisinde U17 ve U19 yaş gruplarında görev yaptıktan sonra bu sezon başında A takım antrenmanlarına katılmaya başladı. İbrahim ligde ilk 2 haftada kadroda yer bulamadı. Daha önce Davut Yusuf Özçelik ve Oktay Özdede'yi profesyonel yapan Altay'da İbrahim'in kontrat imzalayan üçüncü genç oldu. İbrahim'in tecrübe kazanması için başka bir kulübe kiralık olarak transfer olabileceği öğrenildi.