Altay, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak - Son Dakika
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Altay, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

Altay, Ankara Keçiörengücü\'ne konuk olacak

Altay, TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen son maçında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Altay, galibiyetle veda etmeyi hedeflerken, Keçiörengücü ise sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyor.

09.05.2024 10:47
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Gelecek sezondan itibaren TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yarın 1. Lig'deki son maçında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Haftalar öncesinde Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay, son hafta maçında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. 1. Lig'deki son maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, Ankara ekibini mağlup ederek lige galibiyetle veda etmeyi hedeflerken, Keçiörengücü de İzmir ekibi karşısında kazanıp en iyi yerde sezonu tamamlamak istiyor. İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakayı Altay, 2-1 kazanmıştı.

Öte yandan bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 25 mağlubiyeti bulunan Altay, 9 puan silme cezası aldığı için 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Aylardır 3 puana hasret olan İzmir ekibi, ligdeki son galibiyetini Şubat 2024'te Giresunspor karşısında almıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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