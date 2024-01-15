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Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Altay, evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'u 1-0 Yendi
15.01.2024 - 22:19,  Güncelleme: 22:20
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Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Zeki Yıldırım (Dk. 90+3 Efe Sarıkaya), Tolga Ünlü (Dk. 81 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz, Deniz Kadah (Dk. 88 Murat Uluç), Özgür Özkaya

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Diogo, Cumali Bişi (Dk. 77 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 77 Aldair), Landel, Paixao, Mehmet Yiğit, Dening, Hüsamettin Tut, Semih Karadeniz (Dk. 60 Seyit Gazanfer), Mert Çapar (Dk. 46 Thill)

Gol: Dk. 65 Eren Erdoğan (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Diogo, Dk. 54 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 70 Deniz Kadah, Dk. 73 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+5 Ozan Evrim Özenç (Altay)

Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Altay, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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