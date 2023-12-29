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Altay Başkanı Pervane: Altay'ı hak ettiği yere getirmeliyiz - Son Dakika
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Altay Başkanı Pervane: Altay'ı hak ettiği yere getirmeliyiz

Altay'ın kulüp başkanı Murat Pervane, takımın geleceği için herkesten destek beklediğini belirterek, siyasetçiler, iş insanları, camia ve divan kurulunun bir araya gelerek Altay'ı hak ettiği yerlere getirmesi gerektiğini söyledi. Pervane, ayrıca takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların geçmiş alacakları ve transfer konularında da açıklamalarda bulundu.

Altay Başkanı Pervane: Altay\'ı hak ettiği yere getirmeliyiz
29.12.2023 - 17:55,  Güncelleme: 18:18
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Murat Pervane, "Ateşten gömleği giydik, çalmadığımız kapı kalmadı. Siyasetçiler, iş insanları, camia, divan kurulu el ele verip ortak akılla Altay'ı hak ettiği yere getirmeliyiz." dedi.

Pervane, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 6 haftadır görevde olduklarını hatırlatarak, "Futbolcuların geçmiş alacakları için ihtar çekmeleri çok normal, haklarıdır. Önceliğimiz tüm oyuncuları kadroda tutmak. Hepsi çok karakterli oyuncular. Son 2 maçı kazanarak gitmek istemediklerini gösterdiler." diye konuştu.

Herkesten destek beklediklerini aktaran Pervane, şunları kaydetti:

"Elimizde sihirli değnek yok. Tüm İzmir'in işin bir ucundan tutması lazım. Biz elimizi taşın altına koyduk. Aile olmayı başardık. Altay sahipsiz kalıyor, yalnız kalıyor. 110 yıllık çınar, ulu çınar böyle yalnız bırakılmayı hak etmiyor. Destek olmayanların içleri rahat mı? Ateşten gömleği giydik, çalmadığımız kapı kalmadı. Siyasetçiler, iş insanları, camia, divan kurulu el ele verip ortak akılla Altay'ı hak ettiği yerlere getirmeliyiz."

Altyapıdan yetişen Efe Sarıkaya için Bitexen Antalyaspor'dan teklif aldıklarını belirten Pervane, "Kulüpler olarak mutabık kaldık fakat diğer konularda kendisi, ailesi ve menajeri teklifi beğenmedikleri için sıcak bakmadılar. Efe devre arasında ayrılmak istiyor. Herkesin uzlaşacağı bir teklifle aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Pervane, takımdan ayrıldığını açıklayan Marco Paixao'nun geçmiş dönemlerden 550 bin avro alacağının olduğunu belirterek, "Marco'ya 17-20 milyon lira ödeme yapacak bir bütçemiz yok. Camia büyükleri bir araya gelirse Marco'nun da kalmasını isteriz. Biz Altay sevdalısıyız, koltuk sevdalısı değiliz. Altay'ın hizmetkarıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Altay Başkanı Pervane: Altay'ı hak ettiği yere getirmeliyiz - Son Dakika


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