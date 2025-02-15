Altay, Batman Petrolspor ile kritik maça çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Altay, Batman Petrolspor ile kritik maça çıkıyor

Altay, Batman Petrolspor ile kritik maça çıkıyor

İzmir temsilcisi Altay, 2'nci Lig Beyaz Grup'taki düşme hattından kurtulmak için zirve takipçisi Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Maç saat 14.00'te Alsancak Stadı'nda oynanacak.

15.02.2025 10:33  Güncelleme: 10:34
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İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'taki son 2 maçında evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 mağlup edip deplasmanda Fethiyespor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altay yarın evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesini Sabit Selvi yönetecek. Kurtuluş savaşı veren Altay'da bilet fiyatları indirimli olarak maraton ve misafir 65, numaralı kadın ve öğrenci bileti 135, normal bilet 275, VIP 650-1000 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden Mehmet Gündüz forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Arda ve İsa'nın durumları maç saatinde netleşecek. Cezaları sona eren Hikmet ile Yusuf kadroda yer alacak. Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 49 puanı bulunan Batman temsilcisini yenerek ilk yarıda deplasmanda 5-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor.

Kaynak: DHA

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