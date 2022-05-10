Altay Bayındır göz dolduruyor - Son Dakika
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Altay Bayındır göz dolduruyor

10.05.2022 15:09
Altay Bayındır göz dolduruyor

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Spor Toto Süper Lig'de 69 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 12 maçta yenilmezlik serisini sürdürüyor. Ligin 11'inci haftasında 30 Ekim 2021'de Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve omuzundan ameliyat olan Altay Bayındır, 9 Şubat 2022 tarihinde ligin 25'inci haftasındaki Giresunspor mücadelesinde 102 gün sonra sahalara döndü. Bu sezon ligde 22 maçta yer alan başarılı kaleci kalesinde devleşerek rakiplerine geçit vermedi. Sakatlığının ardından sarı-lacivertli ekibin yükselişinde önemli rol oynayan Altay Bayındır, özellikle son oynanan derbi maçtaki performansıyla takımının sahadan puan alarak ayrılmasında başrolü oynadı.

102 GÜN SONRA SAHAYA HIZLI BİR DÖNÜŞ YAPMASINDA HALUK KAPLAN ETKİSİ Yükselen performansı ile camiayı, taraftarı ve teknik heyeti sevindiren başarılı file bakçisinin bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci antrenörü Haluk Kaplan. Altay Bayındır sakatlığı atlattıktan sonra iyi bir form grafiği yakalarken bunda antrenör Haluk Kaplan'ın tecrübesi önemli rol oynadı. Teknik direktör İsmail Kartal ile beraber göreve başlayan tectübeli hoca, kalecilerin tüm meziyetlerini artırabilmesi için öğrencileriyle yoğun bir şekilde çalışıyor ve onların maçlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Eski bir kaleci olan, değişik çalıştırma teknikleri bulunan Haluk Kaplan, Türkiye'nin en iyi kaleci antrenörlerden birisi olarak gösteriliyor.

Altay Bayındır göz dolduruyor
Altay Bayındır göz dolduruyor
Altay Bayındır göz dolduruyor
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Altay Bayındır, İsmail Kartal, Haluk Kaplan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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