Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı - Son Dakika
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Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı

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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham ile Manchester United arasında oynanan maçta milli kalecimiz Altay Bayındır'ın kornerden yediği gol, İngiliz taraftarların sert eleştirilerine yol açtı.

20.12.2024 10:55
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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadelede Manchester United formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli kalecimiz Altay Bayındır, İngiliz taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.

İNGİLİZ TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Manchester United taraftarları, kalecileri Altay Bayındır'ı hedef aldı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada milli kaleciye yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

MANŞETLERE TAŞINDI

İngiltere basını, Altay Bayındır'ı sert manşetlerle eleştirdi. Altay'a "Altay Bayındır'ın feci hatası, "Amorim'in rotasyonu ters tepti, Altay Bayındır maçı kaybettirdi" şeklinde manşetler atıldı.

Sosyal medyada ise, "Altay Bayındır bizim formayla iyi bir maç çıkardı mı?", "Berbat pozisyon alma, berbat şut durdurma. Genel olarak tam bir fiyasko!", "Altay bu yüzden oynamıyor. Yeterince iyi olmadığını hep söyledim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı. Milli eldiven, Tottenham'dan 4 ve Leicester City'den ise 2 gol yedi.

Altay Bayındır\'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı

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Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    KOSKOCA M.UNİTED FENEV IN KOVACEVİC I ALIRSA OLACAGİ O 20 12 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    adam Altay’ın sol eline müdahale ediyor faul var bence 4 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu teres karpuz halinde bile calisamaz . 4 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Altay ın sol eline müdahale var net faul ! 0 0 Yanıtla
  • EBRAR AKYÜZ:
    onana azğına tükürdü takımın acaba aynı yorumları yaptımı gazeteler 0 0 Yanıtla
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