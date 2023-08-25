Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı - Son Dakika

Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı

Son Güncelleme: 25.08.2023 15:28

Milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüveninin ardından Manchester United'a imza atmak için İngiltere'ye gitti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından uğurlanan Bayındır, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüvenine noktayı koyarak Manchester United için İngiltere'ye gitti.

MANCHESTER UNITED MACERASI BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır'ın bugün ise Manchester United macerası başlıyor.

ALİ KOÇ EŞLİK ETTİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere'ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Görsel: fenerbahcemags

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı - Son Dakika
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