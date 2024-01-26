 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'den transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, FA Cup'ta Newport County karşılaşmasında Manchester United formasıyla ilk kez sahaya çıkacak. Bayındır, Andre Onana'nın yokluğunda ilk 11'de yer alacak ve Manchester United'da forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkacak
26.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

Sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) oynanacak Newport County karşılaşmasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup 4'üncü Turu'nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak.

Altay Bayındır, Newport County'ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement