Altay Bayındır, Manchester United'ın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu - Son Dakika

Altay Bayındır, Manchester United'ın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu

Son Güncelleme: 01.09.2023 12:31

Altay Bayındır, Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer oldu. İngiliz deviyle 4 yıllık sözleşme imzalayan milli eldiven, Manchester United'ın tarihinde kadrosuna kattığı ilk Türk futbolcu oldu.

Altay Bayındır, Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli eldiven böylece, İngiliz ekibinin transfer ettiği ilk Türk futbolcu oldu.

ALTAY'IN MALİYETİ

Fenerbahçe'den Altay'ın maliyetine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 milyon euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BAŞKANIM HER ZAMAN ARAYIP DESTEK OLDU"

Fenerbahçe'ye veda eden Altay Bayındır, "Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığım olmaz, olamaz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza arkamda durduğu her an için teşekkürler. Maçlardan sonra çok telefonla konuştuk. Her zaman arayıp destek oldu. Bizim için hep destek oldu. Taraftar beni çok sevdiği için ufak tefek şeyler oldu. O da beklentiden, fazla sevgiden. Her zaman yükseğe çıkmaya devam edeceğim. Dalgalanmalar olacak ama dik duracağım. Sonu güzel olsun. Kalbim ve aklım hep Fenerbahçe'de olacak. İnşallah kupa ellerimizde kalkar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Büyük Fenerbahçe taraftarına ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin başarısı sadece kupa ile ölçülmez. Bunu herkes biliyor. Anlık sinirle her şey olabilir. Burada herkes çok çalışıyor. Kimsenin kötü niyeti yok. İnancımız bir. İnşallah güzel olacak. Ama hep birlikte kalalım." dedi.

Altay Bayındır, Manchester United'ın ilk Türk futbolcusu oldu

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Son Dakika Spor Altay Bayındır, Manchester United'ın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay Bayındır, Manchester United'ın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu - Son Dakika
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