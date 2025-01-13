Altay Bayındır Manchester United'ın Kahramanı - Son Dakika
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Spor

Altay Bayındır Manchester United'ın Kahramanı

Altay Bayındır, Arsenal'ı penaltılarla eleyerek United'ın galibiyetinde yıldızlaştı.

13.01.2025 12:16
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İngiliz basını, Arsenal'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Federasyon Kupası 3. tur maçında penaltı atışları sonucunda 5-3'lük skorla eleyen Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ı karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

The Sun gazetesindeki haberde, "Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu." ifadesi kullanıldı.

Mirror gazetesinde, "Altay Bayındır forması için mücadele ediyor. United'ın Andre Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair ısrarlı söylentiler vardı ancak Altay Bayındır, pazar günü bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Kaleciden mükemmel bir maç sonu." yorumu yapıldı.

BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Manchester United'ın galibiyetinde Altay Bayındır ön plana çıkarılarak "Altay Bayındır, 10 kişilik Manchester United'ın gerilimli kupa maçında Arsenal'a karşı alınan galibiyette parladı. Altay, Manchester United'ın ilk kaleci tercihi mi olmalı?" ifadelerine yer verildi.

Independent gazetesinin haberinde de "Altay Bayındır, Manchester United'ın Tottenham'a elendiği kupa mücadelesinde son derece zor bir maç yaşadı ancak Arsenal'a karşı bir dizi muhteşem kurtarış yaptı ve penaltı atışlarında belirleyici bir penaltı kurtarışıyla yıldızlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Daily Mail gazetesindeki maç haberinde, "Tottenham maçındaki performansından sonra Altay Bayındır, bu kez günün kendi günü olmasına karar verdi. Altay, Kai Havertz'in penaltısını kurtararak Manchester United'ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu." şeklinde görüş belirtildi.

Öte yandan Amerikan spor kanalı ESPN'de ise "Takımı 60 dakikadan fazla bir süre 10 kişi oynarken maç boyunca iki penaltı kurtardı. Kurtarış üzerine kurtarış yaptı. Altay Bayındır, bir alkışı hak ediyor." cümleleriyle milli kalecinin performansı övüldü.

Altay Bayındır: "Manchester United'da oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız"

Maçın oyuncusu seçilen Altay, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Her dakika, her saniye hazır olmalısınız. Manchester United'da oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu harika takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Ruben Amorim'in oyunculara yardım eden bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Altay, "Her gün bizimle konuşuyor. Onu seviyoruz. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var. Ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Amorim ise kurtarışlarıyla yıldızlaşan Altay Bayındır hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak "Bazen bir haftada hayatınız değişebilir ve bunu Altay'da da görebilirsiniz. Tottenham maçında herkes Altay için parmaklarını ısırıyordu, bunu anlayabiliyorum ama bugün kahramanımız oldu. O iyi bir adam. Çok çalışıyor ve hayat ona güzel şeyler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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