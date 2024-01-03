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Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor - Son Dakika
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Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor

Manchester United'da Andre Onana'nın gölgesinde kalan ve bir türlü forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır'a kötü bir haber daha geldi. İngiliz devi eski kalecisi David De Gea'yı geri getirmeye hazırlanıyor. De Gea takıma geri gelirse Altay takımdan ayrılacak.

03.01.2024 - 10:34,
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Fenerbahçe'den transfer olduğu İngiliz devi Manchester United'da henüz forma şansı bulamayan Altay Bayındır hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Manchester United'da Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Altay Bayındır'ın Kamerunlu file bekçisinin yokluğunda kaleye geçmesi bekleniyordu fakat son gelişmeler durumu değiştirebilir.

YÖNETİM DE GEA'YI GERİ GETİRECEK

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Milli file bekçisi, Andre Onana'nın arkasında yedek bekledi. Kamerunlu file bekçisinin Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle birlikte 25 yaşındaki kaleci, Federasyon Kupası'nda pazartesi günü Wigan ile oynanacak maçta Kırmızı Şeytanlar'da ilk tecrübesini yaşamaya hazırlanıyor.

ALTAY AYRILABİLİR

Ancak İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Manchester United, sezon başında sözleşme uzatmadığı David De Gea'yı geri getirmeye hazırlanıyor. Öte yandan Altay Bayındır'ın De Gea'nın geri dönmesiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.

Altay Bayındır Manchester United\'a veda ediyor
YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Güzel tecrübe...Muslera nın hala sözleşme yenilememesi Altay konusunda Galatasaray yönetiminin hamle yapması kaçınılmaz. Yanıtla 8 4

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor - Son Dakika
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