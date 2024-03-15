İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin, 17 Mart Pazar günü Liverpool'a karşı oynanacak İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Milli kalecinin, kas gerginliği nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı, ayrıca bu nedenle Türkiye'nin Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.
A Milli Takım, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Maç, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak. Maça, başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı ev sahipliği yapacak.
Son Dakika › Spor › Altay Bayındır, milli takımın özel maçlarında forma giyemeyecek - Son Dakika
Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarlacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti ve yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizdi.
Ordu'da, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı. Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı. Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Bak, konuşmasında gençlerin spor tesislerinden faydalanmasını teşvik ederek, Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğini belirtti. Başkan Kartoğlu ise Başakşehir'in Avrupa'da adını duyurduğunu ifade etti.
Sezon başında eleştirilen performansıyla dikkat çeken Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, son dönemdeki başarılı performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Galatasaray'dan transfer olan Kocuk, Samsunspor'un kalesini korurken takımının orta sıralara yükselmesinde büyük rol oynadı.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İlk maçlar 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde...
Sizin düşünceleriniz neler ?