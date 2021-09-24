Altay-Beşiktaş maçından notlar

Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam 'a şans verdi.

Yedek kulübesinde 7 oyuncunun yer aldığı siyah-beyazlı ekipte bu 3 futbolcunun yanı sıra Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan , Güven Yalçın ve Umut Meraş yedek soyundu.

İzmir 'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle bugün kadrodan çıkartıldığı Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi.

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