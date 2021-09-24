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Altay-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Altay-Beşiktaş maçından notlar

24.09.2021 20:18
Altay-Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, deplasmandaki Altay maçında son oynadığı Adana Demirspor maçının ilk 11'inde 6'sı zorunlu 7 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, deplasmandaki Altay maçında son oynadığı Adana Demirspor maçının ilk 11'inde 6'sı zorunlu 7 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor karşısında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sakatlıkları bulunan Francisco Montero, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton'un yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'na Altay maçında görev vermedi.

Bu oyuncuların yerine kaleci Mert Günok ile Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı forma giydi.

İzmir'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle bugün kadrodan çıkartıldığı Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Georges-Kevin N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyordu.

Yedek kulübesinde 7 oyuncunun yer aldığı siyah-beyazlı ekipte bu 3 futbolcunun yanı sıra Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Umut Meraş yedek soyundu.

Atiba Hutchinson'dan 3. dalya

Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki Atiba Hutchison Beşiktaş karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıktı.

Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 246. kez görev aldı.

Altay'da 2 değişiklik

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam'a şans verdi.

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor


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