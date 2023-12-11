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Altay, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Altay, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Altay, evinde konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenildi. Maçta Altay'ın golü Joel Ngandu Kayamba'dan geldi.

Altay, Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu
11.12.2023 - 22:16,
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Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Şenol Bektaş, Onur Gülter

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Dk. 36 Yusuf Tekin) (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Zeki Yıldırım (Dk. 87 İbrahim Öztürk), Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Dk. 81 Enes Yetkin), Paixao, Ali Kızılkuyu (Dk. 46 Arda Gezer), Efe Sarıkaya, Onur Efe, Özgür Özkaya,

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Kubilay Sönmez, Bettaieb (Dk. 90+3 Tolunay Artuç), Naby Oulare, Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 72 Landel), Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Diarrassouba (Dk. 72 Sefa Kınalı) (Dk. 90+5 Mustafa Şengül)

Goller: Dk. 56 Kayamba (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Eren Erdoğan, Dk. 45 Murat Uluç, Dk. 53 Onur Efe, Dk. 88 Sefa Özdemir (Altay), Dk. 39 Kubilay Sönmez (Boluspor)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Altay, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta sahasında Boluspor'a 1-0 yenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altay, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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