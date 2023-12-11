Altay, Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Şenol Bektaş, Onur Gülter
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Dk. 36 Yusuf Tekin) (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Zeki Yıldırım (Dk. 87 İbrahim Öztürk), Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Dk. 81 Enes Yetkin), Paixao, Ali Kızılkuyu (Dk. 46 Arda Gezer), Efe Sarıkaya, Onur Efe, Özgür Özkaya,
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Kubilay Sönmez, Bettaieb (Dk. 90+3 Tolunay Artuç), Naby Oulare, Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 72 Landel), Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Diarrassouba (Dk. 72 Sefa Kınalı) (Dk. 90+5 Mustafa Şengül)
Goller: Dk. 56 Kayamba (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Eren Erdoğan, Dk. 45 Murat Uluç, Dk. 53 Onur Efe, Dk. 88 Sefa Özdemir (Altay), Dk. 39 Kubilay Sönmez (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Altay, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta sahasında Boluspor'a 1-0 yenildi.
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