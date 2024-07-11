Altay'da Ali Kızılkuyu, yeni sezon çalışmalarına katılacak - Son Dakika
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Altay'da Ali Kızılkuyu, yeni sezon çalışmalarına katılacak

Altay\'da Ali Kızılkuyu, yeni sezon çalışmalarına katılacak

Altay'ın orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, geçen sezon kadro dışı kalmıştı. Ancak teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla yeni sezonda takıma geri dönecek. Transfer yasağı bulunan Altay'da Ali'nin takımda kalmasına karar verildi. Geçen sezon 1. Lig'de 16 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise 1 yıl daha devam ediyor. Şirketleşme komisyonunun yatırımcı grubuyla yapacağı görüşme ise önümüzdeki haftaya ertelendi.

11.07.2024 12:12
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla geçen sezon son haftalarda kadro dışı bırakılan genç futbolcunun ismi 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol ile anılıyordu.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan'ın getirilmesinin ardından Ali'nin takımda kalmasına karar verildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan şirketleşme komisyonunun yatırımcı grubu ile yapması planlanan görüşme önümüzdeki haftaya ertelendi.

Kaynak: DHA

Cüneyt Biçer, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Ali Kızılkuyu, yeni sezon çalışmalarına katılacak - Son Dakika

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