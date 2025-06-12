Altay\'da Başkan Gürüz\'den Şirketleşme Vurgusu

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 28 Mayıs'taki seçimli olağan genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, kulübün şirketleşme yoluna gitmesi gerektiğini vurguladı. Toplam borcu 855 milyon TL olup, FIFA'daki 23 dava dosyası nedeniyle transfer yasağına neden olan borcu 11 milyon Euro olan Altay'da Başkan Gürüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çözümün iş insanı Vahdettin Heyal'den geçtiğini dile getirdi.

HEYAL'I İŞARET ETTİ, TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, FIFA'daki dosyaların çözümü için geçen yıl kurulan Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ'nin Vahdettin Heyal'a devrini ve futbol şubesinin yarışmacı haklarının şirkete devrini acilen hayata geçirmeleri gerektiğini söyledi. Bu mesajın ardından Altaylı taraftarlar Başkan Gürüz'ün paylaşımını eleştirdi. İş insanı Vahdettin Heyal, kasım ayında Altay'a talip olmuş ancak şirketleşme komisyonu Heyal'ın kulübü devralmasına onay vermemişti.

İBRA KONGRESİ GÜNCEL LİSTEYLE TEMMUZ AYINDA

Altay'da eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için yapılacak ibra kongresinin Temmuz ayında gerçekleşeceği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan yönetim kurulu toplantısında Altaylı hukukçularımızın oy çokluğu ile hazırladığı öneri doğrultusunda ibra kongresi güncel hazirun listesi ile yapılacaktır. Salonun müsaitliğine göre Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak olan ibra kongresinin tarih ve saati resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır" denildi.

MUSTAFA DENİZLİ GELİYOR

Altay'ın efsane futbolcularından ve eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde kulüpte Başkan Yüksel Gürüz ile bir araya geleceği belirtildi. Mustafa Denizli'nin büyüğü olduğunu ve uzun yıllardır dostluklarının sürdüğünü ifade eden Altay Başkanı Gürüz, Denizli'nin tecrübelerinden faydalanacaklarını dile getirdi. Altaylı taraftarlar geçtiğimiz günlerde Mustafa Denizli'nin alacaklarını kulübe hibe etmesini talep etmiş, Yüksel Gürüz de bu yönde bir beklentide olduklarını söylemişti.

EFE SARIKAYA'DAN 25 BİN EURO BONUS

Altay'ın eski futbolculardan Efe Sarıkaya'nın transferinden bonus olarak 25 bin Euro gelir elde edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip 2024 şubat ayında 200 bin Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Grenoble kulübüne transfer olan genç stoper Ümit Milli Takım'a davet edilmesiyle bonus kazandı. Yaklaşık 1 milyon 125 bin TL gelir elde edecek Altay, ilerleyen dönemde Efe, A Milli Takım'a yükselirse 25 bin Euro daha kazanacak. Grenoble, Efe'nin forma giydiği dönemde Fransa 1'inci Ligi'ne çıkarsa siyah-beyazlılar bonus olarak bir 25 bin Euro daha elde edecek.