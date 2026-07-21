Altay'da Başkanlık Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Altay'da Başkanlık Belirsizliği Devam Ediyor

21.07.2026 12:18
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Altay'da başkan adayı yok, kayyum talebi gündemde. Yönetim için çalışmalar sürüyor.

3'üncü Lig'in köklü ekiplerinden Altay'da geçen hafta tamamlanan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine belirsizlik yaşanırken, görevi bırakma kararı alan başkan Sinan Kanlı yönetime kayyum atanıp atanmaması konusunda beklemeye geçti. Siyah-beyazlı camiada sponsor desteği arayan bir grubun yönetim kurma çalışmalarını sürdürdüğü, hafta sonuna kadar son kararın açıklanacağı bildirildi. İstanbul'da yaşayan bir genel kurul üyesinin başkan adaylığı için kaynak arayışlarına devam ettiği ifade edilirken, Altaylıların yönetim kurma çabası sonuç vermezse başkan Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak kayyum talebinde bulunacağı kaydedildi.

Yönetim çalışmaları yapan söz konusu grup adına konuşan eski yöneticilerden Deniz Kemahlı, "Oluşturduğumuz çalışma grubunun temasları devam ediyor. Sürecin hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşacağını düşünüyoruz. Altay menfaatleri için kısıtlı sürede verdiğimiz bu çabada tasamıza ortak olup küçük büyük demeden sorumluluk alan tüm büyüklerimize ve dostlarımıza teşekkürler. Muhakkak ki süreçle ilgili daha detaylı konuşabildiğimiz noktada kendilerine istedikleri takdirde kamuoyu önünde de teşekkür edeceğiz. Altay için umutlar tükenene kadar ümit etmeye, inanmaya devam. Var olsun Altay, var olsun Altaylılar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kayyum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Başkanlık Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika

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