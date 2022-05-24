Altay'da büyük tehlike

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Altay, 1'inci Lig'de mücadele edeceği 2022-2023 sezonu öncesi kadrosunu tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sezon bitmeden Bamba, Paixao, Lis, Pinares ve Aka ile yolları ayıran siyah-beyazlılarda Rodriguez'in ardından kiralık forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano da veda mesajı yayınladı. Kulübe ihtarname gönderen İranlı sol bek Naderi'nin de ödemesi yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazandığı bildirildi. Şimdiden 8 yabancı oyuncusunu kaybeden İzmir temsilcisinde ayrıca 13 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi.

Siyah-beyazlılarda diğer yabancı oyuncular Poko, Thiam, Kappel ve Rayan'ın yanı sıra Cihan, Ozan, İbrahim, Özgür, Cebrail, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz'in kontrat süreleri bitti. Altay'da bu sezon A takımda görev alan oyunculardan sadece Murat Akça ve Eric Björkander ile altyapıdan yetişen Kazımcan ve Eren'in mukaveleleri devam ediyor. FIFA'dan 1 dönem daha transfer yasağı bulunan Altay, iç transferde hızlı hareket etmezse yeni sezonun ilk yarısında U19 takımı ağırlıklı kadrosuyla mücadele etmek zorunda kalacak. FIFA'nın Altay'a puan silme cezası vermesi de ihtimaller arasında. Önü karanlık olan, geçen hafta güçlükle yönetim seçebilen İzmir temsilcisinin 371 milyon TL'lik borç yükü bulunuyor.

ÜZÜMCÜ: ACİL DÖNEMDEYİZAltay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü , göreve gelen yeni yönetime rapor sunduklarını ve kulübün bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. "Acil dönemde ve acil saatlerdeyiz" diyen Tuna Üzümcü, "Kadromuzdaki 8-9 yerli, 4-5 yabancı oyuncuyu takımda tutma şansımız varken, acele edilmesi gerekiyor. Oyuncuların hem geçen sezondan kalan alacakları hem de yeni sezon peşinatları ödenmeli. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve ekibinin de görevde kalması sağlanmalı" diye konuştu.

- İzmir